Анекдоты про холостяков

Встречаются два одноклассника, не виделись аж со школы, ужасно интересно, что, да как… Один такой весь из себя красавец, шикарно одет, на роскошной тачке, пахнет дорогим (явно оманским) парфюмом, второй сильно попроще и поскромнее (что сразу выдает женатого мужчину)… Как это водится в таких случаях, вспомнили всех… одноклассниц, потом девочек всей школы, потом разговор плавно перешел в тему “за жизнь”: - Ну як же ты, Мыкола? Наверно, в президентах уже какой-нибудь хорошей компании, жена як Софи Лорэн, дети в Оксфорде или в Гарварде? - Та ни, я вже, Тарас, як был холостяк, так и осталси… - Та ты шо? Чево так? Жалеешь, наверно? - Та… чего мне жалеть? Живу дюже добре! Прикупил земли сотню гектар, построил дом дюже гарный, все время на свежем воздухе, ферму построил большую, виноградник разбил, вино во Францию поставляю, телят развожу, быка с Аргентины завез, сотню коров… - И шо?! Ты таки счастлив, Мыкола?! - Думаю, шо да! Конечно, не так, как мой бык.