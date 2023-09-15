Западное Дегунино

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Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны «Огородный проезд»

Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны «Огородный проезд»

В СВАО будут созданы новые рабочие места В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на северо-востоке столицы появится новый квартал смешанной застройки, в котором построят жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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