В Китае российский офицер-зенитчик единственный поразил прямым попаданием ракету TY-300D на конкурсе «Чистое небо»

В ходе состязания на участке боевой стрельбы офицер-зенитчик из ПЗРК «Игла-С», единственный среди всех участников соревнований, поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс.