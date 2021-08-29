Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    ...и даже переехать жить за границу.... __________________________________________ Ещё больше "даже" можешь стать пид...Do you speak Engl...
  • Евгений Натесов
    Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию ...Владимир Путин пр...
  • Konstantin Петров
    Т.е что бы пенсионерам получить в конце года эту стипендию надо всем голосовать за ЕР?Владимир Путин пр...

В Китае российский офицер-зенитчик единственный поразил прямым попаданием ракету TY-300D на конкурсе «Чистое небо»

В Китае российский офицер-зенитчик единственный поразил прямым попаданием ракету TY-300D на конкурсе «Чистое небо»

В ходе состязания на участке боевой стрельбы офицер-зенитчик из ПЗРК «Игла-С», единственный среди всех участников соревнований, поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх