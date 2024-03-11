Постпред Крыма Мурадов предупредил Запад о возмездии за агрессию НАТО против РФ

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии солдат НАТО на Украине, предупредил страны Запада о возмездии со стороны РФ в случае прямого военного конфликта альянса с Россией.