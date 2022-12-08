Токийские фондовые индексы падают второй день

Токийские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, показывают биржевые данные 8 декабря. Снижение подпитывалось опасениями, что процентные ставки в США могут удержаться на высоком уровне и втянуть крупнейшую экономику мира в рецессию.
Токийские фондовые индексы завершили торги четверга снижением, показывают биржевые данные 8 декабря. Снижение подпитывалось опасениями, что процентные ставки в США могут удержаться на высоком уровне и втянуть крупнейшую экономику мира в рецессию.
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