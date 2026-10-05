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Более 60% россиян готовы делить счет в ресторане поровну при близких по цене заказах

Большинство россиян считают справедливым делить счет в ресторане поровну, если заказы примерно одинаковые.

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