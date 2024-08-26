Доля просроченных кредитов наличными в России выросла более чем вдвое

За год россияне стали гораздо чаще допускать просрочку по выданным кредитам наличными. О росте дефолтности по таким займам сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).
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