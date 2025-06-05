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Рябков развеял хвастовство Зеленского: Повреждённая украинскими FPV-дронами техника на русских аэродромах будет восстановлена

Рябков развеял хвастовство Зеленского: Повреждённая украинскими FPV-дронами техника на русских аэродромах будет восстановлена

Замглавы МИД России Сергей Рябков указал на несостоятельность заявлений Украины по поводу результатов атаки при помощи взлетевших из фур дронов по нашим военным аэродромам в глубоком тылу.

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