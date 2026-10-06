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Ростех

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«РТ-МедТех» представила первый российский однокамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор

«РТ-МедТех» представила первый российский однокамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор

Фото: «РТ-МедТех» Компания «РТ-МедТех» Госкорпорации Ростех представила на Международном форуме «Биопром» первый российский однокамерный МРТ-совместимый электрокардиостимулятор Apollo MRI SR.

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