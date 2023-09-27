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Военное обозрение

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Американский эксперт: У США нет стратегии для завершения войны на Украине

Американский эксперт: У США нет стратегии для завершения войны на Украине

Еще на первых этапах российской СВО на Украине стало понятно, что все решения, которые принимает киевский режим, продиктованы исключительно его западными хозяевами.

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