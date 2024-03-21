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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли потушить загоревшийся автомобиль совместно с представителями экстренных служб

19 марта 2024 года на 99-м км автодороги Р280 «Новороссия» инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области лейтенант полиции Алексей Латыпов и капитан полиции Олег Бутенко находясь на маршруте патрулирования, заметили двигающийся автомобиль с признаками возгорания, который предпринимал попытки остановиться.

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