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ИА Регнум

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Мэр Липецка подписал трехлетний контракт с Минобороны РФ

Мэр Липецка подписал трехлетний контракт с Минобороны РФ

Заместители губернатора Липецкой области, мэр Липецка, представители регионального правительства и главы муниципальных округов заключили трехлетние контракты с Минобороны России для службы в составе мобильных огневых групп.

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