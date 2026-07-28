Мэр Липецка подписал трехлетний контракт с Минобороны РФ

Заместители губернатора Липецкой области, мэр Липецка, представители регионального правительства и главы муниципальных округов заключили трехлетние контракты с Минобороны России для службы в составе мобильных огневых групп.
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