Россия отказалась ориентироваться на рейтинги западных рейтинговых агентств при выдаче кредитов другим странам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, из которого следует, что Россия больше не будет ориентироваться на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов другим странам.