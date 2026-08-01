Министр Лут оценила успехи Камчатки в продовольственной безопасности

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Камчатки Владимир Солодов обсудили успехи региона в производстве картофеля и овощей, восстановление птицефабрики и реализацию проекта по выращиванию клубники.
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