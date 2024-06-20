«Стараюсь не черстветь», — Орбакайте после слухов о нелюбви к детям Пугачевой сделала заявление

Пользователи сети замечали, что Кристина Орбакайте часто бывает холодна на семейных снимках. Она не очень расположена к семье своей мамы Аллы Пугачёвой, в это же время сама Алла Борисовна души не чает в каждом из своих близких.
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