Владельцы ТГК-14: «Сокращения плановые, зарплата растет»

Владельцы ТГК-14 рассказали о сокращениях в компании в ответе на официальный запрос редакции ZAB.RU.Напомним, ранее сотрудники Бурятской и Читинской генерации обратились к главе Бурятии, прокурору РБ и президенту России Владимиру Путину с жалобами на растущие проблемы внутри корпорации, а прокуратура нашла нарушения в деятельности руководства.