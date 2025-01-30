Владельцы ТГК-14: «Сокращения плановые, зарплата растет»

Владельцы ТГК-14 рассказали о сокращениях в компании в ответе на официальный запрос редакции ZAB.RU.Напомним, ранее сотрудники Бурятской и Читинской генерации обратились к главе Бурятии, прокурору РБ и президенту России Владимиру Путину с жалобами на растущие проблемы внутри корпорации, а прокуратура нашла нарушения в деятельности руководства.
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