Он также заявил, что США проиграли войну, которую американские спецслужбы вели против России.В разговоре с блогером и конспирологом Алексом Джонсом, опубликованной в социальной сети X, американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты уничтожили Украину.