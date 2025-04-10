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Журналист Такер Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединёнными Штатами

Журналист Такер Карлсон заявил об уничтожении Украины Соединёнными Штатами

Он также заявил, что США проиграли войну, которую американские спецслужбы вели против России.В разговоре с блогером и конспирологом Алексом Джонсом, опубликованной в социальной сети X, американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты уничтожили Украину.

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