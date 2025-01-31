"Известия": запчасти для иномарок подорожали в России до 60%

В России по итогам 2024 года существенно выросла цена на запасные части для автомобилей иностранных марок, пишет издание "Известия" со ссылкой на сообщение технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова.
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