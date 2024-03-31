Имя: Афина Фамилия: Смит Полное имя: Афина Смит Национальность: американец Родилась: 15 июня 2002 г. Страна: США Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: синий/зеленый Размеры: (США) 35-24,5-38 (ЕС) 89-62-67 Рост: 5,9; 175 см Размер платья: (США) 2 Размер обуви: (США) 9,5 Инстаграм Афины Смит – @athenamsmith Афина Смит TikTok – @athenasmith888 #Athena #Smith.
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