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В котельной № 3 Левобережья в Дубне идет подготовка к отопительному сезону

В котельной № 3 Левобережья в Дубне идет подготовка к отопительному сезону

В котельной № 3 на Левобережье в городском округе Дубна идет подготовка к отопительному сезону. Специалисты проводят масштабное обновление оборудования, чтобы система работала без сбоев даже в сильные морозы.

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