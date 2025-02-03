Предзаказы на линейку Samsung Galaxy S25 в РФ стали самыми высокими с 2022 года

Предзаказы на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S25 в России оказались в три раза выше, чем в 2023 году, и в пять раз – чем в 2024 году, сообщает в пресс-релизе компания в пресс-релизе компании МТС.
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