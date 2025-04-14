Под Новосибирском сибирячка убила мать голыми руками

«В полночь 28 апреля прошлого года Наталья Дедова, проживающая совместно со своей матерью, находящейся в беспомощном состоянии в силу своего престарелого возраста, нанесла последней на почве личных неприязненных отношений не менее 3 ударов в область головы и не менее 2 ударов в область туловища», – сообщает пресс-служба Татарского суда.