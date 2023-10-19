Флот России усиливается: На русских корветах появятся ракеты "Калибр" и "Оникс"

Минобороны планирует оснастить русские корвет ракетами "Калибр", в перспективе на них могут появиться и сверхзвуковые "Ониксы",В планах русского Минобороны – оснащение корветов проекта 20380 типа "Стерегущий" крылатыми ракетами "Калибр".
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