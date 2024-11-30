Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Если останется от Украины хоть один метр - его мгновенно Запад превратит в антироссию и поставит там свою базу, на на...Очередной подлог ...
  • Мария
    Будут сидеть в темноте и молиться на наркошибздика. Развернуть ВСУ против него ума нет."А электричество ...
  • Владимир Акулов
    Фашистский  режим  изнутри  разрушить  невозможно...Тем  более  такой  ,  который  поддерживает  весь  запад.Исчезающая вероят...

МВД объяснило рейд в московском клубе данными о пропаганде ЛГБТ*

МВД объяснило рейд в московском клубе данными о пропаганде ЛГБТ*

Полицейские провели рейд в московском клубе после сообщения о подозрительной активности. По данным ГУ МВД России по Москве, в заведении осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного в России движения ЛГБТ*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх