Гибель котика Твикса, выброшенного из поезда на ходу, – это больше чем трагедия маленького питомца и его хозяина. Эта история – зеркало, в котором отражается состояние русского общества

Кота никому не жаль. Ужасно. Не думаю что его выпустили погулять. Можно было просто сказать хозяину. Вдруг он уснул. Простое решение

Вера Федорова

Я бы тоже подписала петицию. Вопиюще. Посмотреть бы ту инструкцию, которая бы предписывала выбрасывать в окно животного. А если человек нарушил правила проезда? Тоже в форточку его? Эх, мы...люди. Никогда не поверю, что нельзя было найти приемлемого для всех варианта.