Гибель котика Твикса, выброшенного из поезда на ходу, – это больше чем трагедия маленького питомца и его хозяина. Эта история – зеркало, в котором отражается состояние русского общества

ФОТО: ЦАРЬГРАД АНДРЕЙ ПЕРЛА ЭТО УЖАСНО: КОТ ТВИКС И ТЕРАКТ В ДОНЕЦКЕ СВЯЗАНЫ. НО НЕ ТАК, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ Гибель котика Твикса, выброшенного из поезда на ходу, – это больше чем трагедия маленького питомца и его хозяина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сбежавшие россияне столкнулись на Западе с беззаконием, бедностью, грязью и крахом иллюзий
- Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам"
- Какие соседи России могут исчезнуть с карты мира уже в ближайшее время? Рассказываю, показываю
Свежие комментарии