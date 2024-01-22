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Позитив для оптимистов

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  • Владимир Прокопчик
    Спасибо за фото этой нелюди. Героев нужно знать в лицо. Пусть теперь живет с этим и кается...Гибель котика Тви...
  • Jubar
    Breizh Info: США ...
  • Вера Федорова
    Я бы тоже подписала петицию. Вопиюще. Посмотреть бы ту инструкцию, которая бы предписывала выбрасывать в окно животно...Гибель котика Тви...

Гибель котика Твикса, выброшенного из поезда на ходу, – это больше чем трагедия маленького питомца и его хозяина. Эта история – зеркало, в котором отражается состояние русского общества

Гибель котика Твикса, выброшенного из поезда на ходу, – это больше чем трагедия маленького питомца и его хозяина. Эта история – зеркало, в котором отражается состояние русского общества

ФОТО: ЦАРЬГРАД АНДРЕЙ ПЕРЛА ЭТО УЖАСНО: КОТ ТВИКС И ТЕРАКТ В ДОНЕЦКЕ СВЯЗАНЫ. НО НЕ ТАК, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ Гибель котика Твикса, выброшенного из поезда на ходу, – это больше чем трагедия маленького питомца и его хозяина.

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Комментарии
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СК
Светлана Казаринова
Кота никому не жаль. Ужасно. Не думаю что его выпустили погулять. Можно было просто сказать хозяину. Вдруг он уснул. Простое решение
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6 час.
Вера Федорова
Я бы тоже подписала петицию. Вопиюще. Посмотреть бы ту инструкцию, которая бы предписывала выбрасывать в окно животного. А если человек нарушил правила проезда? Тоже в форточку его? Эх, мы...люди. Никогда не поверю, что нельзя было найти приемлемого для всех варианта.
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5 час.
Владимир Прокопчик
Спасибо за фото этой нелюди. Героев нужно знать в лицо. Пусть теперь живет с этим и кается...
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27 сек.

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