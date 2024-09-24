В Приморье родителей просят лично забирать школьников из-за нападения медведя

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация Пожарского муниципального округа в Приморском крае запретила школам отпускать учеников домой без сопровождения родителей после инцидента с нападением медведя на двух мужчин в дачном массиве.
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