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Калужские новости

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«Не менее 500 нарушителей»: штраф за непристёгнутый ремень увеличат в 2 раза

«Не менее 500 нарушителей»: штраф за непристёгнутый ремень увеличат в 2 раза

На дорогах в Калужской области не мало нарушителей. Комплексами фотовидеофиксации выявляется не менее 500 водителей в неделю, не использующих ремни безопасностиРазмер штрафа за непристёгнутый ремень планируется увеличить вдвое - до 3 тысяч рублей, а использование заглушек, препятствующих звуковому сигналу в автомобилях, будет полностью запрещено.

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