«Не менее 500 нарушителей»: штраф за непристёгнутый ремень увеличат в 2 раза

На дорогах в Калужской области не мало нарушителей. Комплексами фотовидеофиксации выявляется не менее 500 водителей в неделю, не использующих ремни безопасностиРазмер штрафа за непристёгнутый ремень планируется увеличить вдвое - до 3 тысяч рублей, а использование заглушек, препятствующих звуковому сигналу в автомобилях, будет полностью запрещено.