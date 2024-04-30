Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём пожарной охраны

Дорогие сотрудники и ветераны! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и 375-летием создания пожарной охраны России! Борьба с огнем с давних пор была одной из самых важных и ответственных миссий в нашей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии