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Пора и честь знать: мировые цены на продовольствие пошли вниз

Пора и честь знать: мировые цены на продовольствие пошли вниз

Фьючерсные цены на отдельные продовольственные группы стабильно снижаются как минимум с середины ноября прошлого года: заметно дешевеют пшеница и сахар, а с конца декабря — начала января начали разворачиваться вниз и соевые бобы с кукурузой.

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