Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия

Слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа можно считать признанием в том, что у еврейского государства есть атомное оружие.
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