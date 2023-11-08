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Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия

Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия

Слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа можно считать признанием в том, что у еврейского государства есть атомное оружие.

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