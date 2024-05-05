Сказ о том, как американцы Новый Завет отменили

Юрий Ильинов

Названы «красные линии» НАТО, которые приведут к прямому участию войск альянса в конфликте на Украине Североатлантический альянс на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте «в очень конфиденциальной форме» «установил» для себя две «красные линии», в случае нарушения которых военный блок может вмешаться в конфликт. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica. По информации издания, одной из них является вовлечение в конфликт третьей страны. Первая «красная линия» вращается вокруг возможности проникновения России через линию обороны Киева и касается прямого или косвенного участия третьей стороны в конфликте на Украине. ВСУ уже не могут полностью контролировать границу, что создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Белоруссией. В этом случае Минск будет напрямую вовлечен в военный спор, а его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы – объясняет La Repubblica. В публикации подчеркивается, что второй «красной линией» может стать военная провокация Москвы против стран Балтии или Польши, а также целенаправленное нападение на Молдавию. По мнению итальянской газеты, во всех перечисленных случаях НАТО будет вынуждено вмешаться в конфликт. При этом издание подчеркивает, что в западных столицах прекрасно осознают всю тяжесть положения, в котором оказалась украинская армия, и предвидят неизбежность возможных последствий этого. Напомним, сейчас российские военные стремительно продвигаются практически на всех направлениях специальной военной операции. Командование ВСУ открытым текстом признает, что при таком темпе наступления оборона украинской армии может рухнуть уже к концу лета этого года.