Театр абсурда
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Театр абсурда

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Виктор Орбан смещается в Азию

Виктор Орбан смещается в Азию

Венгерский премьер Виктор Орбан, которому в Европе все никак не простят его «мирной миссии» по Украине, включавшей поездки в Москву и Пекин, в минувшие выходные вновь с явным удовольствием принялся эпатировать своих западных союзников.

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