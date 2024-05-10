После старта Путиным ядерных учений Запад заговорил по-другому

Команда Владимира Путина о начале проведения учений, нацеленных на отработку подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, вызвало негодование у заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии