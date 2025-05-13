Алаудинов: ВСУ понесли большие потери и не способны на масштабные боевые действия

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские войска понесли значительные потери в Курской области и в настоящее время не способны вести масштабные боевые действия.