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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко сделал передачу в матче с «Айлендерс». У него 3+11 в 16 играх сезона

Теперь на счету нападающего «Ванкувера» 14 (3+11) очков в 16 играх сезона НХЛ. Сегодня Андрей Кузьменко провел 17:06 на льду и нанес 2 броска в створ.

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