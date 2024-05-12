Сергей Семак указал на сложное положение ФК "Зенит" на пути к победе в РПЛ

Тренер футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга, Сергей Семак, выразил опасения относительно текущей эффективности команды в достижении голов, что стало острой проблемой в стремлении команды к победе в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
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