Сергей Семак указал на сложное положение ФК "Зенит" на пути к победе в РПЛ

Тренер футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга, Сергей Семак, выразил опасения относительно текущей эффективности команды в достижении голов, что стало острой проблемой в стремлении команды к победе в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).