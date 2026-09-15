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Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян с 15 сентября: что изменилось

Таиланд сократил срок безвизового пребывания россиян с 15 сентября: что изменилось

Срок безвизового пребывания россиян в Королевстве Таиланд сократился с 60 до 30 дней. Использование практики "визаран" для краткосрочного выезда в соседние страны (Малайзию, Лаос, Камбоджу), чтобы обнулить срок пребывания в стране без визы, ограничено.

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