В Крыму объявили угрозу воздушной атаки

В Крыму объявили воздушную опасность. Об этом сообщили в МЧС России. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев«Экстренная информация: воздушная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении в приложении ведомства.
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