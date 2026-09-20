Массовое ДТП в Ковровском районе произошло по вине водителя «Газели»

Авария произошла на 263-м километре трассы М-7, когда водитель «Газели» не уступил дорогу автомобилям Lada Granta и Haval, что привело к столкновению с «Валдаем».
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