Газета Труд

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Белый халат на вырост

Белый халат на вырост

Новость, которая способна озадачить и больных, и здоровых: на работу в медицинские учреждения приглашаются вчерашние студенты-медики, окончившие базовый курс обучения в институте, но лишь один курс обязательной ординатуры из минимальных двух.

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