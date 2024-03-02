В Москве началось тестовое голосование перед выборами Президента

Специалистам необходимо убедиться, что все эти компоненты будут работать корректно в ходе реальных выборов Сегодня жителям столицы будет предложено ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».