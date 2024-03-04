В Московской области мужчина обвиняется в покушении на убийство знакомой

В городе Видное возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана по обвинению в покушении на убийство 42-летней соотечественницы, об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР России по Московской области.
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