Голобородько, Зеленский, Пашинян, - один сценарий, один путь?

Интересно, а если сегодня всю армянскую диаспору из России выслать и лишить собственности? Ну, если Россия враг, логично же? Интересно, сколько минут после этого Пашинян просидит в кресле презика?

Виктор Фоменко

Абсолютно верно, это только ваше дело кого выбрать в президенты и с кем дружить или не дружить. Только когда ваши друзья вас в очередной раз кинут, не надо просить нас о помощи, на хер к своим друзьям. И не надо торговать на наших рынках, без вас управимся, и не нужны нам у нас ваши диаспоры, езжайте к себе на родину и там живите как хотите.