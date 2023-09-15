Мы тут сидим в своей честной России и все понять не можем. Как эти люди пришли к власти? Обзываемся нехорошими словами, плюемся, мол, что за народ-то там такой, что выбрал это, то есть, этих.
Голобородько, Зеленский, Пашинян, - один сценарий, один путь?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vik mysak
Интересно, а если сегодня всю армянскую диаспору из России выслать и лишить собственности? Ну, если Россия враг, логично же? Интересно, сколько минут после этого Пашинян просидит в кресле презика?
Ответить
13 час.
vik mysak
Кстати, то же с Азербайджанцами и прочими диаспорами? Сразу все как зайки станут?
Ответить
13 час.
Виктор Фоменко
Абсолютно верно, это только ваше дело кого выбрать в президенты и с кем дружить или не дружить. Только когда ваши друзья вас в очередной раз кинут, не надо просить нас о помощи, на хер к своим друзьям. И не надо торговать на наших рынках, без вас управимся, и не нужны нам у нас ваши диаспоры, езжайте к себе на родину и там живите как хотите.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии