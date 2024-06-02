В Курской области пенсионер ударил соседа трость по лицу

Житель Курчатовского района предстал перед судом за то, что ударил тростью соседа по лицу, потому что тот шумелЖитель Курчатовского района предстал перед судом за то, что ударил тростью соседа по лицу, потому что тот шумел.
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