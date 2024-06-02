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Курские новости

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В Курской области пенсионер ударил соседа трость по лицу

В Курской области пенсионер ударил соседа трость по лицу

Житель Курчатовского района предстал перед судом за то, что ударил тростью соседа по лицу, потому что тот шумелЖитель Курчатовского района предстал перед судом за то, что ударил тростью соседа по лицу, потому что тот шумел.

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