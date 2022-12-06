Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В ЯНАО педагоги получат именные гранты на стартапы

В ЯНАО педагоги получат именные гранты на стартапы

Субсидии на учебные пособия или стажировку предложат защищать педагогам Ямала впервые. Новая мера поддержки будет введена впервые в Год педагога и наставника в регионе — гранты на реализацию индивидуальных и групповых педагогических проектов.

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