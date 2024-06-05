Ответственный за срыв выступления музыкального исполнителя Андрея Макаревича* в столице Российской Федерации гражданин Олег Миронов выполняет задачи в составе Армии России в зоне проведения спецоперации под позывным «Макаревич».
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