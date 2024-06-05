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Сорвавший концерт Макаревича* активист служит в зоне СВО с позывным «Макаревич»

Сорвавший концерт Макаревича* активист служит в зоне СВО с позывным «Макаревич»

Ответственный за срыв выступления музыкального исполнителя Андрея Макаревича* в столице Российской Федерации гражданин Олег Миронов выполняет задачи в составе Армии России в зоне проведения спецоперации под позывным «Макаревич».

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Комментарии
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Сергей
Не понял, эта картавая гнида решила приехать с вяканьем в Россию?!?!?!
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16 час.
николай лейчинский
Как , где , когда ? Я тоже не въехал ...
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9 час.

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