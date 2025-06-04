Северная Корея желает «ядерной амнистии» — и мы первые, кто может ей в этом помочь

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Официальная цель визита — обсуждение с лидером КНДР Ким Чен Ыном «деталей реализации» Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
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