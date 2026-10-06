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Бэрон Дэвис считает, что «Сперс» следует расстаться с Каслом: «40 очков Васселла дополняют все, что делает Вемби»

Бывшая звезда НБА Бэрон Дэвис считает, что в долгосрочной перспективе « Сан-Антонио » следует сделать выбор в пользу Девина Васселла , а не молодого Стефона Касла .

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