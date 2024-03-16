Весна и две российские беды: почему асфальт опять сошел вместе со снегом?

На эту тему можно провести забавное исследование. Нужно вытащить из недр Интернета любой материал про скверное состояние нашенских дорог после зимы и предложить участникам игры угадать дату его написания.
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