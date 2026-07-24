Пошла на попятную: к скандалящей в бассейне из-за хиджаба Ембике пришли из ФСБ

«Как я не пришла? Голая?»: скандал в бассейне из-за хиджаба пошёл не по плану.Жительница Нефтекумска в Ставропольском крае по имени Ембика попыталась устроить громкий публичный скандал вокруг темы религиозной одежды, однако ситуация быстро обернулась против неё самой.